مصر.. السجن 5 سنوات لبرلماني سابق بعد إدانته بنشر أخبار كاذبة

قضت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، بالسجن خمس سنوات، على عضو برلماني سابق، وعلى اثنين آخرين بالسجن أربع سنوات بتهمة نشر أخبار وبيانات كاذبة.

وذكر موقع "بوابة الأهرام" أن محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، أصدرت حكما بحبس زياد العليمي، 5 سنوات.

وفي القضية ذاتها، أصدرت المحكمة حكما بحبس هشام فؤاد وحسام مؤنس بالسجن 4 سنوات، وغرامة 500 جنيه.

كما أصدرت حكما غيابيا ضد باقي المتهمين بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل وتغريم كل منهم 500 جنيه.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت القضية، المتهم فيها العليمي وفؤاد ومؤنس، بالإضافة إلى حسام ناصر ومحمد مسعود وفاطمة أبو المعاطي، إلى محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، على خلفية اتهامهم بنشر أخبار وبيانات كاذبة تهدد الأمن القومي.

كما وجهت النيابة للمذكورين تهم الاشتراك في جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الهدف منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.