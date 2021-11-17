روسيا تقدم مساعدات لوجستية لمشافي محافظة درعا... فيديو وصور

وتضم المساعدات فرشات وبطانيات وأغطيتها وذلك لمساعدة المشفى على استيعاب أكبر قدر ممكن من المرضى لا سيما في ظل الضغط الكبير الذي يتحمله المشفى مع ازدياد حالات مصابي الكورونا في المحافظة.

كما تنطوي المساعدات أيضاً على سلل غذائية للكوادر الطبية العاملة في المشفى، ممن يبذلون جهودا متواصلة لتقديم الرعاية الصحية والطبية للمرضى.

وأكد السيد عبدو خشارفة نائب محافظ درعا في تصريح لـ "سبوتنيك" أن المساعدات تتضمن أيضا تقديم مولدة كهربائية استطاعه (100 ك. ف.ا) لتأمين تغذية كهربائية متواصلة لمشفى إزرع الوطني الذي يخدم العديد من المناطق في ريف محافظة درعا، لافتاً إلى أن تقديم هذه المساعدات هو ليس بالأمر الغريب عن الدعم الذي تقدمه روسيا للدولة السورية في مختلف المجالات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والعسكرية، وبما يجسد عمق العلاقات السورية الروسية القديمة والمتأصلة.

تكاتش إيغور بوليكابوفيتش، وهو نائب رئيس دائرة العلاقات الاقتصادية الخارجية لمدينة موسكو، قال في تصريح لمراسل "سبوتنيك" في درعا إن هذه المساعدات العينية مساهمة في دعم الشعب العربي السوري، وأنها نابعة من قلوب الشعب الروسي بما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين.

© Sputnik مساعدات لوجستية روسية لمشافي محافظة درعا

من جهته، أفاد الدكتور بسام الحريري مدير الهيئة العامة لمشفى درعا الوطني لـ "سبوتنيك" بأن الاصدقاء الروس قاموا منذ فترة وجيزة بترميم كامل قسم العمليات المؤلف من 10 غرف عمليات وملحقاتها من غرف تخدير وإنعاش وغسيل وترميم قسم من العناية المشددة مؤلف من 8 أسرّة وذلك عن طريق تمويل جمهورية روسيا الاتحادية لمنظمة undp للقيام بعمليات الترميم.

© Sputnik مساعدات لوجستية روسية لمشافي محافظة درعا

مضيفاً بأن هناك وعودا من قبل الجانب الروسي بتقديم المزيد من هذه المساعدات.