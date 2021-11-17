الدفاعات الجوية السعودية تعترض وتدمر طائرة مسيرة حاولت استهداف مطار أبها الدولي

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، صباح الخميس، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة حاولت استهداف مطار أبها الدولي.

وقال التحالف العربي في بيان: "نتخذ الإجراءات العملياتية للتعامل مع مصادر الهجمات العدائية العابرة للحدود".

وأضاف بيان التحالف: "تصعيد ومحاولات عدائية وعبثية لاستهداف المدنيين بالمطارات المدنية والمدن الآهلة بالسكان".

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.

في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.

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