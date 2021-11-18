وفاة أسير فلسطيني داخل السجون الإسرائيلية نتيجة الإهمال الطبي

أكد نادي الأسير، اليوم الخميس، نبأ وفاة الأسير سامي العمور، من مدينة دير البلح (غزة)، نتيجة لسياسة الإهمال الطبي المتعمد داخل السجون الإسرائيلية.

وجاء في بيان نادي الأسير: "نادي الأسير يؤكد نبأ استشهاد الأسير سامي العمور من مدينة دير البلح/ غزة، نتيجة لسياسة الإهمال الطبي المتعمد (القتل البطيء)، حيث ارتقى شهيدًا صباح هذا اليوم في مستشفى "سوروكا" الإسرائيلي".

وأضاف البيان أن: "الشهيد العمور معتقل في سجون الاحتلال منذ عام 2008، وكان محكوم عليه بالسّجن لمدة 19 عامًا".

وأعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، في وقت سابق وفاة أسير فلسطيني مصاب بمرض السرطان كانت إسرائيل قد أفرجت عنه قبل أشهر.