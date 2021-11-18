وثيقة سرية تظهر حصول جورج قرداحي على مبلغ ضخم من السعودية... والوزير يرد

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة وثيقة تتضمن قيمة مكافأة ضخمة، تتجاوز المليون دولار، لنهاية خدمة وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، عندما كان يعمل بتقديم البرامج في مجموعة قنوات MBC السعودية.

وخرج وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، عن صمته، وأعاد نشر صورة الوثيقة المتداولة على حسابه في موقع "تويتر"، نافيا أن يكون أخذ هذه التعويضات الضخمة.

واتهم جهات متحاملة عليه منذ توليه الوزارة، إلى لجوءها لكذبة جديدة عبارة عن ورقة مزورة تحمل توقيع الإعلامي اللبناني علي جابر بشأن تعويضات نهاية خدمته في mbc، واصفا ذلك بأنه "أسلوب وضيع وسخيف في تزوير الحقائق وفي ترويج الشائعات المغرضة".

اوضح وزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي ان الجهات المتحاملة عليه منذ توليه الوزارة لجأت اليوم الى كذبة جديدة وهي كناية عن ورقة مزورة تحمل توقيع الاستاذ علي جابر بشأن تعويضات نهاية خدمته في mbc. وقال انه اسلوب وضيع وسخيف في تزوير الحقائق وفي ترويج الشائعات المغرضة.

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وختم "هذا الاسلوب ان دل على شيء فعلى سخافة وحقارة الجهات التي تقف وراء نشر مثل هذه الشائعات التافهة".

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يأتي ذلك في وقت يعيش لبنان أزمة دبلوماسية مع دول الخليج اندلعت بعد نشر مقابلة متلفزة جرى تسجيلها مع جورج قرداحي قبل توليه مهام منصبه وزيرا للإعلام في لبنان، اعتبر فيها أن جماعة أنصار الله اليمنية "تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات"، وما فاقم الأزمة أكثر، هو رفض قرداحي الاعتذار.

وأعلنت بعدها السعودية استدعاء سفيرها لدى بيروت، وإمهال السفير اللبناني في المملكة 48 ساعة لمغادرة البلاد، ولحقت بها في هذا القرار الكويت والإمارات والبحرين، كما أعلنت المملكة، وقف دخول الواردات اللبنانية إلى أراضيها.

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