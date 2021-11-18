شاب فلسطيني يحول اهتمامه بالقطط إلى مشروع خاص يمنح الدلال والرعاية الصحية ...فيديو

استطاع الشاب محمد المدهون من مدينة غزة تحويل جزءٍ من منزل عائلته إلى صالون يدلل فيه القطط، ويقدم لها جلسات رعاية صحية وعناية بالجمال، من قص شعر وجلسات للمساج.

الشاب العشريني يمتلك شغفاً بالقطط منذ صغره، الأمر الذي دفعه إلى تحويل هذا الشغف إلى مشروع خاص يقدم عبره للقطط الاهتمام الكامل، وقال المدهون لـ "سبوتنيك": "لقد حصلت على أول قطة في سن 3 سنوات من والدي، وكانت البداية مع هذا العالم الذي أحببته".

وأضاف: "ويعود الفضل لها لأنها أوحت لي فكرة إنشاء صالون رعاية للقطط، وعلمتني أن أهتم بأنواعها ومواصفاتها المختلفة، وخوض تجربة استيراد قطط من الخارج والعمل على إنتاج سلالات نادرة".

© Sputnik . Ajwad Jradat شاب فلسطيني يحول اهتمامه بالقطط إلى مشروع خاص يمنح الدلال والرعاية الصحية، مدينة غزة، قطاع غزة، فلسطين

أنواع عديدة للقطط يرعاها المدهون ويدللها في منزله، منها "الشيرازي" و"الهملايا" و"الفان" و"البيرشن" وغيرها، ويستعمل في عمله أدوات بسيطة موجودة في منزله، ومجموعة من العلاجات والمرطبات وشامبو مخصص.

© Sputnik . Ajwad Jradat شاب فلسطيني يحول اهتمامه بالقطط إلى مشروع خاص يمنح الدلال والرعاية الصحية، مدينة غزة، قطاع غزة، فلسطين

وقال المدهون: "إن مشروعي جلب الذين لا يستطيعون الاهتمام بقططهم اثناء العمل، فيأتون بها لكي أقدم الرعاية لها مقابل مادي يصل الى 90 دولار أمريكي شهرياً عن كل قطة، وهذا المبلغ يساعدني في الاهتمام بقططي الخاصة الموجودة فوق سطح منزل عائلتي".

© Sputnik . Ajwad Jradat شاب فلسطيني يحول اهتمامه بالقطط إلى مشروع خاص يمنح الدلال والرعاية الصحية، مدينة غزة، قطاع غزة، فلسطين

وأضاف: "ويشمل اهتمامي بالقطط مراحل عدة منها خضوع القطة لجلسة استحمام للتخلص من الأوساخ وكافة الحشرات في حال وجودها ، مع العمل على تقليم الأظافر بعناية فائقة حتى لا يحدث نزيف أو التهابات، وكذلك تنظيف الأذنين والعيون ووضع قطرات للحماية من الحشرات".

© Sputnik . Ajwad Jradat شاب فلسطيني يحول اهتمامه بالقطط إلى مشروع خاص يمنح الدلال والرعاية الصحية، مدينة غزة، قطاع غزة، فلسطين

يصل سعر القطط المشهورة المنتشرة في قطاع غزة الى 100 دولار أمريكي أو أقل للواحدة، أما القطط المستوردة فمتوسط سعرها يصل إلى 700 دولار أمريكي، ويطمح المدهون رغم الصعوبات أمام مشروعه الأول من نوعه في قطاع غزة إلى افتتاح مقر خارجي واسع والاعتناء بعدد أكبر وكذلك بالقطط الضالة.