الكويت... حبس 18 متهما في قضية تبرعات "حزب الله" على ذمة التحقيقات

قررت النيابة العامة الكويتية، اليوم الخميس، حبس 18 متهما في قضية تبرعات "حزب الله" اللبناني على ذمة التحقيقات.

وقالت صحيفة "الراي" الكويتية إن النيابة أحالت 18 متهما في قضية تبرعات شبكة حزب الله إلى السجن المركزي، حيث قررت حبسهم 21 يوما على ذمة التحقيق، على أن يتم عرضهم على قاضي تجديد الحبس.

يذكر أن السلطات الكويتية كانت قد قررت ضم 8 متهمين آخرين إلى القضية الخاصة بـ"خلية حزب الله" اللبناني في البلاد.

وحسب تصريحات نقلتها القبس الكويتية، يوم 9 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، عن مصادر وصفتها بالمطلعة، قالت: "صدرت أوامر بضبط 8 متهمين جدد، وتم ضبطهم، ليرتفع إجمالي المتهمين إلى 16".

وكان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، قد حدد في سبتمبر/ أيلول الماضي، أعضاء، بينهم حاملون للجنسية الكويتية، في شبكة دولية تعمل لدعم "حزب الله" و"فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني.

واتهمت وزارة الخزانة الأمريكية، حزب الله وفليق القدس بمواصلة استغلال النظام المالي الدولي لتمويل الأنشطة الإرهابية، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة لن تتردد في اتخاذ إجراءات من شأنها تعطيل الشبكات التي تقدم الدعم المالي لحزب الله وفيلق القدس.