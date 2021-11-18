الإمارات الأولى عالميا في الأمن والأمان... وابن راشد يعلق

علق حاكم دبي، رئيس الوزراء الإماراتي، الشيخ محمد بن راشد، اليوم الخميس، على تقرير "غالوب" للأمن والنظام 2021، بأن الإمارات هي الدولة الأولى عالميا بالأمن، في تجوال السكان ليلا بمفردهم.

وقال بن راشد، عبر حسابه على "تويتر" إن "الأمن نعمة، والأمان طمأنينة وسكينة وحياة"، مؤكدا أنه "إذا تجولت المرأة بمفردها في أي ساعة من ليل أو نهار دون خوف فاعلم أنها في الإمارات".

الإمارات الأولى عالمياً حسب تقرير جالوب للأمن والنظام ٢٠٢١ في تجوال السكان ليلاً بمفردهم. الأمن نعمة..والأمان طمأنينة وسكينة وحياة.. إذا تجولت المرأة بمفردها في أي ساعة من ليل أو نهار دون خوف فاعلم أنها في الإمارات .. "رب اجعل هذا بلداً آمناً "..آمين ..وأدم عليه سكينته وطمأنينته — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) November 17, 2021

وكشف "تقرير غالوب للأمن والنظام 2021"، أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي البلد الأكثر أمانا في العالم، عندما يتعلق الأمر بتجول الناس بمفردهم في الشوارع، مشيرا إلى أن نسبة من يشعرون بالأمن عندما يتجولون لوحدهم في شوارع دولة الإمارات وصل إلى 95 في المئة، ثم جاءت النرويج في المرتبة الثانية بنسبة تناهز 93 في المئة.

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