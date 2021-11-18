قرار جديد من النيابة الكويتية بخصوص المتهمين في "خلية حزب الله"

وحسب ما نقلته جريدة القبس الكويتية عن مصدر أمني، أكد أن النيابة العامة قررت حبس 18 متهماً في قضية "خلية حزب الله" 21 يوماً على ذمة التحقيق، وإيداعهم السجن المركزي.

وأوضح المصدر أن المتهمين مثلوا اليوم "أمام قاضي تجديد الحبس وذلك بحسب المدة القانونية المحتجزين فيها والتي تتطلب عرضهم على قاضي التجديد".

وتوقع المصدر إحالة القضية قريبا إلى محكمة جنايات الكويت، بعد أن تنهي النيابة تحقيقاتها، لافتا إلى أنها وجهت إلى المتهمين ثلاث تهم هي "الانضمام إلى حزب محظور، غسل الأموال، والتخابر".

وكانت النيابة العامة الكويتية قد بدأت تحقيقات مع 4 مواطنين كويتيين موجهة لهم تهم الانتماء لـ"خلية حزب الله"، فيما قررت حجز 8 متهمين بالقضية ذاتها، وبعدها توالت أوامر الضبط والإحضار التي أصدرتها النيابة لآخرين في القضية ذاتها إلى أن بلغ العدد 18 متهما.

وفيما استمر فحص جميع الحوالات الخارجية للوقوف على أدلة الثبوت، من جانب السلطات المختصة لتقديمها بعد ذلك ضمن أوراق التحقيق، فقد نفى المتهمون الاتهامات الموجهة إليهم، مؤكدين أن عملهم كان يقتصر على كفالة الأيتام في لبنان منذ 30 عاما.

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