الأمير تشارلز يصل إلى القاهرة... فيديو

وصل الأمير تشارلز أمير ويلز، اليوم الخميس، إلى العاصمة المصرية القاهرة رفقة زوجته الأميرة كاميلا دوقة كورنوول، قادمًا من الأردن، في زيارة تستمر لمدة يومين.

تأتي أهمية هذه الزيارة من أنها الأولى التي يقوم بها ولي العهد البريطاني وقرينته إلى خارج البلاد، منذ تفشي جائحة كورونا الوبائية في العالم.

Prince Charles and Camilla have landed at Cairo airport for the start of a two day visit to Egypt.#RoyalVisitEgypt pic.twitter.com/IkfSUDkTJj — Chris Ship (@chrisshipitv) November 18, 2021

وتداولت وسائل الإعلام العالمية لحظة وصول الأمير تشارلز إلى مطار القاهرة الدولي، حيث كان في استقباله خالد العناني وزير السياحة المصري ومسؤولو السفارة البريطانية في القاهرة، وسط تجهيزات واستعدادات خاصة لاستقباله.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته يستقبلان، اليوم، بقصر الاتحادية الأمير تشارلز وقرينته.

وبحسب ما أعلنته السفارة البريطانية، فإن برنامج زيارة ولي العهد البريطاني وقرينته يتضمن لقاءات رسمية وأخرى دينية، بالإضافة إلى زيارات لمواقع تاريخية وأثرية، كما سيلتقي أمير ويلز بحرفيين ومحافظين على التراث للاحتفاء بالحرف التقليدية.