وزير العمل اللبناني يتعهد بتأمين بدل نقل يومي لموظفي القطاع الخاص

تعهد وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم، بالالتزام بتأمين رسم بدل نقل يومي لموظفي القطاع الخاص في بلاده.

وحسب موقع النشرة اللبناني فإن بيرم أعلن الالتزام بتأمين رسم بدل نقل يومي لموظفي القطاع الخاص بقيمة 65 ألف ليرة لبنانية.

وأكد الوزير اللبناني أنه سيقوم برفع قراره إلى رئيس الحكومة اللبنانية بعد قليل، متعهدا بتنفيذه.

بيرم: أُعلن الالتزام بتأمين رسم بدل نقل يومي لموظفي القطاع الخاص بـ65000 ل.ل https://t.co/R4qdIGDJ3V — Elnashra - النشرة (@ElnashraNews) November 18, 2021

تأكيدات وزير العمل اللبناني جاءت خلال كلمة له في اجتماع لجنة المؤشر.

وقال: "المسار الاستثنائي سيصل إلى خواتيمه في الجلسة المقبلة، ونسعى كلجنة مؤشّر إلى إفادة العاملين وعدم الإضرار بالعجلة الإقتصادية".

وقعت وزيرة العمل لميا يمين مرسوم تعديل #بدل_النقل اليومي للعاملين في القطاع الخاص، بعد الموافقة الاستثنائية من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، ليُصبح أربعة وعشرين ألف ليرة لبنانية بدلاً من ثمانية آلاف ليرة لبنانية. pic.twitter.com/FCP70hWL4r — Lamia Yammine Douaihy (@lamiayammine) September 8, 2021

يشار إلى أن وزيرة العمل السابقة في لبنان لميا يمين، كانت قد أصدرت في سبتمبر/ أيلول الماضي، مرسوم تعديل بدل النقل اليومي للعاملين في القطاع الخاص، بعد الموافقة الاستثنائية من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وقتها حسان دياب، ليُصبح 24 ألف ليرة لبنانية بدلاً من ثمانية آلاف ليرة لبنانية.

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