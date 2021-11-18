أكثر من 400 عراقي يستعدون لمغادرة مينسك

أعلن القنصل العراقي لدى روسيا وبيلاروس، ماجد الكيلاني، أنهم سلموا سلطات مطار مينسك قائمة بـ 430 اسما سجلوا للمغادرة على متن الطائرة التي خصصتها الحكومة العراقية لنقل المواطنين العالقين على الحدود البيلاروسية، وصل منهم 410 إلى مطار مينسك.

موسكو - سبوتنيك. في حديث لوكالة "سبوتنيك" اليوم الخميس قال القنصل: "أعطينا مطار مينسك قائمة بـ 430 اسما، وصل منهم إلى المطار 410".

وأوضح الكيلاني أن "الطائرة ستقلع عند الساعة الثانية ظهرا بتوقيت مينسك".

مبينا أن السلطات العراقية "جهزت طائرة أخرى لنقل المواطنين في حال زاد العدد عن 430".

وأشار القنصل إلى أنه تم اصدار " 75 جواز سفر مؤقت" للأشخاص الذين فقدوا جوازات سفرهم.

وتجمع آلاف المهاجرين من بلدان الشرق الأوسط وأفريقيا، على الحدود البيلاروسية – البولندية، في الأسابيع الأخيرة، وذلك بهدف الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي، عبر الأراضي البولندية.