الأمير بندر بن سلطان يزور البوليفارد في أحدث ظهور له... فيديو

ظهر الأمير بندر بن سلطان، سفير المملكة السابق لدى واشنطن، مساء أمس الأربعاء، مع رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، في منطقة بوليفارد رياض سيتي.

ونشر تركي آل الشيخ، فيديو عبر حسابه على "تويتر"، ظهر فيه الأمير بندر بن سلطان بن عبد العزيز أثناء زيارته منطقة بوليفارد الرياض، مطلعا على فعاليات موسم الرياض 2021.

شرفنا اليوم صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز حفظه الله في بوليفارد رياض سيتي ❤️🇸🇦🙏#موسم_الرياض pic.twitter.com/5ast5vCGx0 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 17, 2021

وتضم بوليفارد رياض سيتي عدداً من التجارب الترفيهية المتنوعة بين الأطعمة والمشروبات والألعاب والنافورة ومنطقة رياضية، ومنطقة تحاكي ساحة التايم سكوير في نيويورك بشاشاتها المهيبة الجذابة، إضافةً إلى منطقة الجاردن التي تقدم 30 تجربةً متنوعةً للزوار، يجاورها منطقة "تروكاديرو".

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