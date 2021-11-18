وزير الداخلية الليبي السابق يترشح لانتخابات الرئاسة

تقدم وزير الداخلية الليبي السابق، فتحي باشاغا، لخوض انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وقالت "رويترز" إن باشاغا سجل اسمه اليوم كمرشح لانتخابات الرئاسة التي لا تزال الشكوك تكتنفها بسبب خلافات بشأن القواعد التي تحكمها.

يذكر أن باشاغا كان قد تولى منصب وزير الداخلية، في حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، والتي حكمت غرب البلاد حتى حلت محلها حكومة وحدة جديدة في مارس/ آذار الماضي.

وانضم باشاغا بإعلان ترشحه إلى مجموعة من المرشحين منهم سيف الإسلام القذافي ابن الزعيم الراحل معمر القذافي الذي أطاحت به انتفاضة 2011 وقائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، ورئيس البرلمان المتمركز في شرق البلاد عقيلة صالح.

وفي وقت سابق، أعلن المبعوث الأمريكي إلى ليبيا، ريتشارد نورلاد، أن موقف بلاده هو العمل على ضمان سلامة العملية الانتخابية بالشكل الذي يدفعها للسير قدما، مشددا على أن نزاهة العملية الانتخابية ستضمن للناس أن تكون هناك نتائج طيبة لليبيا.

واعتبرا نورلاد أن كل المؤشرات تدل على أن العملية الانتخابية في ليبيا يمكن أن تمضي قدما، مشيرا إلى أنه "من المهام الرئيسة لحكومة الوحدة الوطنية هي تمهيد الطريق لإجراء انتخابات ناجحة، وأن عليها ووزارة الداخلية مسؤولية كبيرة في تأمين الانتخابات.