وزير داخلية اليمن: خلل أمني بمناطق سيطرة الانتقالي الجنوبي بسبب عدم توحد التشكيلات الأمنية

أكد وزير الداخلية اليمني اللواء الركن إبراهيم علي حيدان، أن عدم توحد التشكيلات الأمنية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي أدى إلى وجود خلل أمني في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

حضرموت - سبوتنيك. وقال حيدان، في تصريحات لوكالة سبوتنيك فيما يتعلق بالوضع الأمني بمناطق سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي "حاولنا حينما عدنا من الرياض [اتفاق الرياضٍ] بعد اليمين الدستورية للحكومة، تنفيذ الشق الأمني والعسكري لضبط الأمن في مناطق سيطرة المجلس الانتقالي".

وأضاف "وجدنا صعوبات كثيرة للأسف الشديد منعتنا من ممارسة عملنا في الجوانب الأمنية في مناطق سيطرة الانتقالي، هذه الصعوبات تكمن في أننا عندما بدأنا تنسيق العمل الأمني مع الانتقالي وجدنا أنه نفسه يتكون من تشكيلات أمنية مختلفة، هذه التشكيلات لا تتفق مع بعضها البعض فسبب ذلك لنا إرباك، حينما نتفق مع تشكيل يختلف الآخر".

وأوضح الوزير أنّ المرتبات ومخصصات الأمن تدفعها الوزارة، لافتاً "مدير الأمن يستجيب لتوجيهاتنا خطيا لكن عمليا لا يمكنه تنفيذها عمليا داخل عدن".

وفيما يتعلق بالانفجار الأخير قرب مطار عدن، قال وزير الداخلية اليمني "الانفجار في المطار عبارة عن خلل أمني أو اختراق أمني، حينما تكون هناك تشكيلات أمنية متعددة لا تتبع قيادة واحدة، من السهل اختراقها".

وأوضح الوزير اليمني أنه "ليس لدينا مسؤولية كاملة عن الأمن في مناطق مثل عدن لكن لنا مسؤولية غير مباشرة".

ووقع الانفجار أواخر الشهر الماضي قرب مدخل المطار الدولي في عدن، حيث انفجرت سيارة ملغومة عند المدخل الخارجي مستهدفة نقطة تفتيش أمنية. وجاء الانفجار بعد أقل من شهر من هجوم بسيارة مفخخة استهدفت موكب محافظ عدن أحمد حامد لملس، في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول.

يذكر أنّ الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وقعا في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 اتفاق مصالحة في العاصمة السعودية الرياض، بوساطة سعودية، أنهى الاقتتال الدامي بين الجانبين والذي راح ضحيتها العشرات بين قتيل وجريح، وغادرت على إثره الحكومة اليمنية العاصمة المؤقتة عدن.

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