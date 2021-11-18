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    جنود سعوديون يقفون قبل تفريغ إمدادات الإغاثة من طائرة شحن تابعة للقوات الجوية السعودية في مطار بمحافظة مأرب بوسط اليمن، 12 مارس/آذار 2018

    لماذا يتم إنشاء مطار جديد في حضرموت اليمنية؟

    © AFP 2021 / ABDULLAH AL-QADRY
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    تستعد السلطات اليمنية في محافظة حضرموت لإنشاء مطار جديد بمواصفات عالية، حيث بدأت تجهيز الدراسات اللازمة لإنشاء المطار الذي يبعد عن مطار سيئون الحالي نحو 35 كيلومترا.

    سيئون - سبوتنيك. وقال عصام حبريش الكثيري، وكيل محافظة حضرموت لمديريات الوادي والصحراء، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إنه يجري العمل على إنشاء مشاريع لمستقبل حضرموت رغم ظروف الحرب، مشيرا إلى أن إنشاء مطار جديد يبعد عن مطار سيئون، كبرى مدن المحافظة، من أهم هذه المشاريع. 

    اليمن، مساعدات الأمم المتحدة، صنعاء، يونيو 2020
    © REUTERS / Khaled Abdullah
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    وتابع: "نشق الطريق إلى هذا المطار في الوقت الحالي وتم إنجاز نحو 40 في المئة من الطريق وبدأنا تجهيز المخططات الهندسية لهذا المشروع".

    وقال المسؤول اليمني إن الدراسات، التي تم وضعها للمشروع تركز على أن يكون المطار الجديد بمواصفات عالية لا تقل عن المواصفات الموجودة في دول الخليج حتى يلبي متطلبات التطورات المستقبلية لمحافظة حضرموت.

    وأوضح المسؤول اليمني أن الاستثمار في هذا المشروع سيكون من الموارد الداخلية.

    ولفت حبريش الكثيري إلى أن الوضع في مطار سيئون تغير بعد جائحة كورونا وأن رحلات الأردن والهند ودبي وجدة، التي كانت تنطلق منه قلت بسبب الوباء إضافة إلى استئناف الرحلات من مطار عدن الدولي، الذي يستحوذ على نصيب كبير من الرحلات. 

    ولفت الكثيري إلى أن المطار الحالي تم اعتماده من قبل هيئة الطيران الدولي، وأصبح يستقبل الرحلات النهارية والليلية الدولية.

    يذكر أن اليمن يشهد حربا دائرة منذ سنوات بين الحكومة المعترف بها دوليا، وبين "أنصار الله"، التي تسيطر على العاصمة صنعاء منذ 2014.

    وتقود المملكة العربية السعودية تحالفا عسكريا لدعم الحكومة اليمنية في حربها ضد "أنصار الله" وتنفذ عمليات قصف جوي بطائراتها، بينما تنفذ "أنصار الله" هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية على القوات السعودية واليمنية الموجودة في اليمن وداخل حدود المملكة.

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