ابن زايد يلتقي سفير أنقرة لدى الإمارات وسط أنباء عن زيارة إلى تركيا... صورة

عقد ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد لقاء مع سفير أنقرة لدى الإمارات، بعد أيام من تداول أخبار مفادها أنه سيزور تركيا قريبا.

ونشر السفير التركي لدى الإمارات، توغاي تونج آر، عبر حسابه في "تويتر" صورته مع ولي عهد أبو ظبي، معربا عن شكره للجانب الإماراتي على حسن الاستقبال.

Zat-ı Alileri Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed'in meclisine davet edilmekten onur duydum. BAE liderliği ve halkı tarafından şahsıma gösterilen hüsnükabulü ülkelerimiz arasındaki kardeşlik bağlarının teyidi olarak görüyor, şükranlarımı sunuyorum. 🇹🇷🇦🇪 pic.twitter.com/5SvFElyPwq — Tugay Tunçer (@Tuncer_Tugay) November 17, 2021

وكانت وسائل إعلام تركية كشفت عن زيارة مرتقبة لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد إلى تركيا للمرة الأولى منذ 10 سنوات، يلتقي خلالها الرئيس رجب طيب أرودغان. وقالت صحيفة "إندبندنت" بالنسخة التركية، وموقع "haber7" إن ابن زايد سيبحث من الرئيس التركي قضايا اقتصادية، إضافة إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

كما كشف مسؤولان تركيان عن الموعد المحتمل لزيارة ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى تركيا. وقال المسؤولان إن ولي عهد أبوظبي سيزور تركيا ربما يوم 24 نوفمبر/ تشرين الثاني، بحسب "رويترز".

وخلال السنوات الأخيرة الماضية، شهدت العلاقات بين تركيا والإمارات العربية المتحدة، توترا ملحوظا على خلفية المقاطعة الخليجية لقطر في 5 يونيو/حزيران 2017، والتي انتهت بتوقيع بيان العلا في السعودية مطلع العام الحالي.

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