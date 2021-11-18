المفوضة الروسية لحقوق الطفل تبحث مع الرئيس السوري إعادة الأطفال الروس

بحثت المفوضة الروسية لحقوق الطفل، آنا كوزنتسوفا، خلال لقاء جمعها مع الرئيس السوري بشار الأسد، استمرار العمل على إعادة الأطفال الروس من مخيمات اللاجئين في سوريا.

وقالت كوزنتسوفا "من المهم إطلاع المجتمع الدولي على مشاكل الأطفال في المناطق التي لا تخضع لسيطرة السلطات الرسمية في دمشق".

وأكدت على استعداد روسيا لإعادة 140 طفلا إلى وطنهم، لقد تم تجهيز جميع الوثائق ولكن في المرة الماضية تمكنا من إعادة 23 طفلا فقط ".

واستقبلت السيدة الأولى في سوريا، أسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري بشار الأسد، وفي وقت سابق ، آنا كوزينتسوفا، وجرى الحديث بين الطرفين حول الجهود السورية والروسية المشتركة لإخراج الأطفال الروس من مخيمي الهول والروج والتسهيلات والدعم الجسدي والنفسي والتربوي والاجتماعي لهؤلاء الأطفال الذي تقدمه الدولة السورية في هذا الشأن.

الجدير بالذكر أنه أعيد بالمجمل 157 طفلا إلى روسيا من مناطق الحرب في الشرق الأوسط، من العراق 122 و35 من سوريا. وتمكن الأطباء الروس خلال رحلتهم الأخيرة إلى سوريا، من أخذ عينات من الحمض النووي من أكثر من 70 يتيمًا في مخيمات اللاجئين، التي لم تكن خاضعة لسيطرة السلطات الرسمية في دمشق.

ويذكر أنه في عام 2017، تأسست لدى المفوضية الروسية لشؤون الطفل، لجنة بين الوزارات المعنية لدعم عودة الأطفال الروس من مناطق الصراعات إلى الوطن. ووضعت اللجنة بالتنسيق مع وزارات الخارجية والطوارئ والداخلية والصحة، وغيرها من الوزارات الروسية ترتيبات خاصة. لذلك، أصبح بالإمكان من خلالها تنظيم عملية عودة أكثر من 100 طفل من العراق إلى روسيا.