‏الخارجية الكويتية تحدد هوية 19 أسيرا ومفقودا في الغزو العراقي

أعلنت الخارجية الكويتية، اليوم الخميس، أنها حددت هوية 19 شخصا من الأسرى والمفقودين خلال الغزو العراقي للكويت.

ونقلت صحيفة "الراي" عن رئيس لجنة شؤون الأسرى والمفقودين في الخارجية الكويتية السفير ربيع العدساني، قوله بأن تحديد مصيرالـ 19 شخصا جاء من خلال استمرار عملية الاستعراف بالتحليل الجيني للبصمة الوراثية الذي تقوم به الإدارة العامة للأدلة الجنائية بوزارة الداخلية على الرفات التي تم جلبها من العراق.

وأضاف العدساني أنه بتحديد هوية الـ19 أسير ومفقود، فقد انضموا إلى "قائمة شهداء الكويت ممن سبق أن تم الإعلان عن التعرف على رفاتهم"، على حد تعبيره.

وأوضح العدساني إن هؤلاء الأسرى كانوا قد اعتقلوا أثناء الغزو العراقي لدولة الكويت عام 1990 ثم تم جلب رفاتهم من العراق في شهر نوفمبر 2020 وأشهر يناير ومارس ويوليو 2021 وذلك بعد جهود مكثفة تم التوصل من خلالها إلى معلومات تتعلق بمواقع دفن في العراق.

وأبلغت وزارة الخارجية الكويتية ذوي هؤلاء الأسرى فور انتهاء عملية الفحص الجيني بنتائج الاستعراف والإجراءات التي اتخذت في هذا الشأن.

وشدد العطساني على أن الخارجية حريصة على إبلاغ ذوي الأسرى عن أي معلومات أو بيانات تتوفر بشأن أسراهم باعتبار أن ذلك حقا إنسانيا وقانونيا لهم.