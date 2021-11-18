الأمير تشارلز وزوجته في المسجد الأزهر بصحبة الطيب... صور

استقبل شيخ الأزهر أحمد الطيب اليوم، ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز أمير ويلز، وزوجته الأميرة كاميلا دوقة كورنوال في الجامع الأزهر.

ونشرت وكالة الأنباء الرسمية "أنباء الشرق الأوسط" صورا للأمير وزوجته مع شيخ الأزهر في الجامع، يرافقهم وفد من السفارة البريطانية ومسؤولين في الأزهر.

وبحسب الوكالة تفقد ولي العهد البريطاني وقرينته يرافقهما الإمام الأكبر صحن الجامع الأزهر، قبل أن يتم التقاط الصور التذكارية في صحن الجامع وأمام صهريجه، والذي أنشأه الأمير تاج الدين الشوبكي (والي القاهرة آنذاك) في عام 818 هجريًا.

وبحسب موقع "مصراوي" أنه قبل زيارة الأمير وزوجته للأزهر أغلقت الإدارة العامة لمرور القاهرة، شارع الأزهر بمنطقة الحسين، أمام حركة السيارات، استعدادا للزيارة، وتزين الشارع بعلمي مصر وبريطانيا.

ويزور الأمير الأمير تشارلز وزوجته كاميلا مصر حاليا في زيارة رسمية تستمر ليومين، وهذه الزيارة هي الثانية لهما للجامع الأزهر، وكانت المرة الأولى عام 2006 التقيا خلال الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر السابق.

>> يمكنك متابعة المزيد من أخبار مصر الآن مع سبوتنيك.