وزير خارجية لبنان يبحث بموسكو إمكانية الحصول على صور الأقمار الصناعية لانفجار مرفأ بيروت

أكد وزير الخارجية اللبناني، عبدالله بو حبيب، اليوم الخميس، أنه يعتزم خلال زيارته لروسيا السبت المقبل، مناقشة إمكانية تقديم موسكو صور الأقمار الصناعية لانفجار مرفأ بيروت الذي وقع في 4 آب أغسطس 2020.

القاهرة - سبوتنيك. وقال بو حبيب عقب لقاء مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي: "بحثت مع دولة الرئيس زيارتي إلي موسكو السبت المقبل"، مشيرا إلى أنه يعتزم بحث إمكانية تقديم روسيا صورا للأقمار الصناعية لموقع ا نفجار مرفأ بيروت إلى لبنان ، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء اللبناني.

وأضاف "هذا الأمر (صور الأقمار الصناعية) طلبه فخامة الرئيس ميشال عون، وسأبحثه خلال زيارتي".

وحول إمكانية وساطة روسيا وإرسالها موفدا إلى لبنان لحلحلة الأوضاع المتأزمة سياسيا قال وزير الخارجية اللبناني: "سأبحث هذا الأمر مع المسؤولين الروس ولا أعرف إن كان هناك إمكانية لذلك".

يشار إلى أن قاضي التحقيق في الحادث كان قد أصدر أوامر ضبط وإحضار لعدد من الوزراء في حكومة دياب، لكنهم امتنعوا عن المثول أمامه، بدعوى أن بيطار ليس له صلاحية مقاضاتهم.

يشار إلى أن انفجار مرفأ بيروت كان قد وقع في الـ4 من أغسطس/ آب العام الماضي، وهو أحد أكبر التفجيرات غير النووية المسجلة، حيث أدى إلى مقتل أكثر من 200 شخص وتدمير مساحات شاسعة من بيروت.