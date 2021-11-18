ضجة في الرياض بسبب أسعار اللحم في مطعم شهير

وأدت أسعار المطعم إلى تصدر اسم الشيف التركي نصرت على منصة "تويتر"، حيث كتب أحد رواد التواصل الاجتماعي في السعودية أن سعر قطعة من ستيك اللحم الذهبي في المطعم يبلغ قيمته نحو 2400 ريال سعودي (حوالي 600 دولار أمريكي) وهناك قطع من اللحم تصل أسعارها إلى نحو 4300 ريال سعودي أي أكثر من ألف دولار أميركي.
متداول حاليًا :— سالفة الهاشتاق (@Hashtagat_1) November 16, 2021
أسعار أطباق #الشيف_نصرت بعد افتتاح مطعمه بالعاصمة الرياض #موسم_الرياض
يعني جغمة كابتشينو بـ 40 ريال !!! 🥴 pic.twitter.com/e6GX182cQU
كما عبر البعض عن صدمتهم من الأسعار، إذ ذكر بعض المغرّدين أنّ الخروف الكامل لا يصل سعره إلى ألف ريال، فيما يبلغ سعر قطعة اللحم في مطعم نصرت أكثر من ذلك.
لحمة ستيك صغيرة 1800— امينة حافⓂ️ (@5k_vip) November 17, 2021
خروف كامل 690 ريال
#الشيف_نصرت#موسم_الرياض pic.twitter.com/GbXXYW8h54
وطالب المغرّدون وزارة التجارة وحماية المستهلك في السعودي بالتدخل الفوري لوضع حد لمثل هذه الأسعار المبالغ فيها، حتّى لا تحذو مطاعم أخرى حذو مطعم الشيف نصرت.
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وكان الشيف نصرت نشر فيديو عبر حسابه في "إنستغرام"، من افتتاح مطعمه في الرياض، حيث تواجد نجم كرة القدم السعوديّ سامي الجابر في الافتتاح.
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