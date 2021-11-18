الحكومة الأردنية: على الأغلب سيتم تعيين وزير دفاع جديد قريبا

قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة الأردنية، فيصل الشبول، إنه من المتوقع تعيين وزير دفاع جديد للبلاد قريبا.

وأشار الشبول إلى أن هذا له علاقة بالتعديلات الدستورية المرسلة لمجلس النواب، لافتا إلى أن المجلس الوطني للأمن والسياسيات الذي سيرأسه الملك، يضم رئيس الوزراء، ووزير الدفاع ووزير الخارجية، ووزير الداخلية، بحسب وكالة أنباء "عمون" الأردنية.

وأوضح أنه على الأغلب سيستحدث منصب وزير دفاع في الحكومة الأردنية تماشيا مع الوضع الجديد، وكان في العرف الأردني أن يكون وزير الدفاع هو نفسه رئيس الوزراء، إذ يتولى المنصبين حاليا بشر الخصاونة.

وفقا للتعديلات الدستورية الجديدة المطروحة على البرلمان يضم المجلس رئيس هيئة الأركان ومدير المخابرات العامة واثنين يختارهما الملك.

وأشار الشبول إلى أنه وفقا للتعديلات المقترحة تكون مهمة هذا المجلس البحث في السياسة الخارجية والأمن القومي.

ونشر مجلس النواب الأردني أمس الأربعاء، مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021 الذي أُعطي صفة الأولوية والاستعجال، بعد إقراره من قبل مجلس الوزراء الأحد الماضي.