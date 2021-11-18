السيسي يبحث مع ولي عهد بريطانيا مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأمير تشارلز، أمير ويلز، الذي يزور القاهرة، وعقد الجانبان اجتماعا مشتركا في قصر الاتحادية.

ذكر ذلك المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، مشيرا إلى أن السيسي وقرينته استقبلا ولي عهد بريطانيا وقرينته، حيث أكد الرئيس المصري ترحيبه بالزيارة وأمله في أن تكون محطة جديدة لدعم العلاقات التاريخية بين البلدين.

وأكد السيسي أن الزيارات الملكية البريطانية تمثل علامات بارزة تبقى ماثلة في الذاكرة السياسية والشعبية لمصر وبريطانيا.

وتناول اللقاء بين الجانبين بحث العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك التي شملت مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، بحسب متحدث الرئاسة المصرية، الذي أشار إلى تأكيد السيسي على تضامن مصر مع بريطانيا وشعبها في مواجهة الإرهاب الأسود إثر الحادث الإرهابي الأخير الذي شهدته مدينة ليفربول.

ووصل، اليوم الخميس، الأمير تشارلز أمير ويلز، رفقة زوجته الأميرة كاميلا دوقة كورنوول، إلى العاصمة المصرية القاهرة قادما من الأردن، في زيارة تستمر لمدة يومين.

وتعد هذه الزيارة هي الأولى لولي عهد بريطانيا وقرينته إلى خارج البلاد، منذ بداية ظهور جائحة كورونا الوبائية في العالم.

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