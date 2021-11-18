الصدر يدعو لحل كل الفصائل المسلحة في العراق وتشكيل حكومة أغلبية وطنية

دعا زعيم التيار الصدري الشيعي، مقتدى الصدر، اليوم الخميس، إلى ضرورة حل الفصائل المسلحة في العراق وتصفية العناصر غير المنضبطة من قوات الحشد الشعبي، مؤكدا سعيه لتشكيل حكومة أغلبية وطنية في البلاد بعد فوز تياره بالانتخابات الأخيرة.

وقال الصدر في كلمة مسجلة بثتها وكالة الأنباء العراقية، إنه يجب حل الفصائل المسلحة أجمع، داعيا إلى تصفية الحشد الشعبي من العناصر غير المنضبطة.

وأضاف أن الشعب يتطلع لإعلان نتائج الانتخابات وتشكيل الحكومة سريعا، مؤكدا العمل على تشكيل حكومة أغلبية وطنية.

وتابع قائلا "لدينا خياران أما حكومة وحدة وطنية أو معارضة وطنية وعلى الراغبين بالمشاركة في الحكومة محاسبة المنتمين لهم ممن لديهم شبهات فساد، حسب تعبيره.

وكان مقتدى الصدر، قد دعا الثلاثاء الماضي، إلى تفعيل قانون "من أين لك هذا".

وقال في تغريدة على حسابه بـ"تويتر": "من اللازم علينا في المرحلة المقبلة تفعيل قانون: (من أين لك هذا؟) مع السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية كافة".

وأضاف "ويكون شاملا للجميع بلا استثناء على الإطلاق.. كي نحد من الفساد".

يذكر أن التيار الصدري بزعامة الصدر، حصل على أعلى مقاعد في البرلمان العراقي خلال الانتخابات البرلمانية التي شهدتها البلاد في أكتوبر الماضي، بـ73 مقعدا من أصل 329، ما يخوله ترؤس الحكومة المقبلة.

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