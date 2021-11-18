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    الجيش اليمني - القوات اليمنية في صنعاء، اليمن مايو/ أيار 2018

    وزير الداخلية اليمني لـ"سبوتنيك": لا وجود لتنظيم القاعدة بشكل ظاهر في المحافظات

    © REUTERS / Khaled Abdullah
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    أكد وزير الداخلية اليمني إبراهيم علي حيدان أن تنظيم القاعدة (الإرهابي والمحظور في روسيا) كمنظمة لا يوجد بشكل ظاهر في المحافظات اليمنية حيث تسعى الأجهزة الأمنية على ملاحقة عناصره.

    قال علي حيدان، في حوار لوكالة "سبوتنيك"، إن "تنظيم القاعدة كمنظمة أو كيان لا يوجد بشكل ظاهر في المحافظات اليمنية ولا في حضرموت حيث تحاول الأجهزة الأمنية ملاحقة عناصره".

    وأضاف أن "الإمكانيات المادية للوزارة قد لا تسمح بملاحقة هذه المنظمات التي تتلقى دعما خارجيا دوليا".

    وتساءل وزير الداخلية اليمني إبراهيم علي حيدان حول عدم قيام "من يحارب التنظيم في حضرموت "بعدم قصف موكب تنظيم القاعدة المحمل بالمعدات والسلاح والأفراد والأموال بعد تحرير المكلا [مركز محافظة حضرموت الغنية بالنفط شرق اليمن] من قبضته".

    وبشأن ما يُشيع أن حضرموت حاضنة للإرهاب، قال إن هذا الأمر "غير صحيح، فهي مدينة للسلم والسلام، وتاريخها لا يوحي بذلك، ما نسمعه في الفترات الأخيرة بأن حضرموت بها إرهاب، هو إعلام موظف لضرب مصالح البلد".

    جنود يرافقون مسؤولين حكوميين يقومون بجولة في محطة الحاويات في ميناء عدن
    © REUTERS / NAEL SHYOUKHI
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    وتابع، في حديثه لوكالة سبوتنيك، أنه "دائما تجد الإرهاب وتنظيم القاعدة يستهدف أماكن مهمة اقتصاديا وسياسيا، وهذا التنظيم الإرهابي توجهه دول لتحقيق مصالح معينة".

    وأشار إلى أنه من المعروف "الدول التي تستفيد من ضرب الموانئ، وعدم وجود اقتصاد قوي في اليمن لتحقيق مصالح معينة، فالمستفيد هو من ينشر هذه الشائعات بالمال السياسي والمال في الإعلام، وينشر أن هناك وجود للقاعدة في حضرموت".

    وفيما يتعلق بالوضع الأمني في حضرموت، قال حمدان إن ما "تشهده حضرموت من بعض قضايا التفجير وجنائية قد تكون في جميع المحافظات، لا بل في الوطن العربي، وتكاد تكون موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية".

    وأضاف أنها "حوادث بسيطة لكن روجت إعلاميا بشكل كبير، لتحقيق مصالح سياسية وضرب الموانئ اليمنية والمصالح اليمنية في المنطقة".

    وأشار إلى وجود "عناصر متطرفة، ومعقلها الرئيسي في البيضاء، لذلك نقول إن الميليشيات الحوثية داعمة للإرهاب، لم تعمل شيء، ولم تقاتل القاعدة، بل قاتلت الجيش الوطني في مأرب".

    وأضاف أنه "عندما بدأت تزحف الميلشيات الحوثية في البيضاء، ما يسمى بالقاعدة لم تقاوم حتى، وانسحبت وكأن هناك تنسيق مباشر".

    وقال وزير الداخلية اليمني إن "أنصار التنظيم [القاعدة] الذين خرجوا من حضرموت توجهوا إلى شبوة، ومن هناك إلى البيضاء [وسط اليمن] حيث توجد قاعدة للتنظيم [القاعدة] في منطقة يكلا [مركز محافظة حضرموت]".

    وذكر أن وجود تنظيم القاعدة في منطقة يكلا يُعد "معروفا حتى أن "المخابرات الأمريكية أعدت تقريرا كاملا حوله".

    وتشهد مناطق عدة في اليمن حضورا لمسلحي تنظيم "القاعدة" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) الذي سيطر على مركز محافظة حضرموت مدينة المكلا في نيسان/ أبريل 2015 لمدة عام كامل قبل أن يحررها الجيش اليمني وقوات التحالف العربي في 24 نيسان/ أبريل 2016.

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    أخبار اليمن الأن, الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش اليمني
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