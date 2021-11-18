رئيس وزراء العراق يبحث مع نظيره البولندي هاتفيا وضع العراقيين على الحدود البولندية

بحث رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، مع نظيره البولندي، ماتوش مورافيتسكي، اليوم الخميس، سبل رفع المعاناة عن المواطنين العراقيين العالقين على الحدود بين بولندا وبيلاوس.

وجاء في بيان رئاسة مجلس الوزراء، اليوم، أن "رئيس مجلس الوزراء تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء بولندا لمناقشة السبل الكفيلة لرفع المعاناة عن العراقيين العالقين على الحدود البولندية".

وأضاف البيان أنه "تم بحث السبل بالشكل الذي يؤمّن وضعهم، ويحفظ كرامتهم، والتأكيد على معالجة مشكلاتهم".

كما أوضح الكاظمي خلال الاتصال أن "الاتحاد الأوروبي شريك أساسي للعراق"، مؤكداً "حرص الحكومة على استثمار العلاقات التاريخية مع الاتحاد من أجل المزيد من التعاون المشترك مستقبلاً".

رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء بولندا السيد ماتوش مورافيتسكي، حيث أوضح سيادته، خلال الاتصال، أن الاتحاد الأوروبي شريك أساس للعراق، مؤكداً حرص الحكومة على استثمار العلاقات التأريخية مع الاتحاد؛ من أجل المزيد من التعاون المشترك مستقبلاً. — المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) November 18, 2021



وأعلنت الخطوط الجوية العراقية، اليوم الأربعاء، أنها ستسير رحلة استثنائية لإجلاء عراقيين عالقين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا.