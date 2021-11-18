الجيش اللبناني يمنع تحليق الطائرات المسيرة فوق بيروت في هذا التاريخ

أصدر الجيش اللبناني بيانا أكد فيه منع تحليق أي طائرات مسيرة فوق مناطق محددة في بيروت.

ووفقا للبيان الذي نشره الجيش اللبناني عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، "يمنع استعمال الطائرات المسيرة عن بعد "درون" فوق مناطق بيروت، الضاحية الجنوبية، اليرزة– الفياضية، بعبدا، الحازمية وعاليه".

تعلن قيادة الجيش أنه يمنع استعمال الطائرات المسيرة عن بعد (Drone) فوق مناطق بيروت، الضاحية الجنوبية، اليرزة– الفياضية، بعبدا، الحازمية وعاليه وذلك بتاريخي ٢٠و٢٢ / ١١ / ٢٠٢١.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmyhttps://t.co/YaOuaMnfhG — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) November 18, 2021

وفي حين لم يذكر البيان سبب منع التحليق، فقد حدد أياما معينة لهذا القرار وهي أيام السبت 20، والأحد 21، والإثنين 22 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وكان الجيش اللبناني قد أعلن كذلك عن إتمامه توزيع منحة من الحكومة الهولندية لبعض متضرري انفجار مرفأ بيروت.

أنجزت وحدات الجيش قبل ظهر اليوم عملية توزيع مبلغ مالي بقيمة ١٢٥ ألف دولار أميركي، قدّمته المملكة الهولندية لشاغلي ٢٥٠ محلاً تجارياً متضرراً من انفجار مرفأ بيروت، وذلك ضمن إطار مشروع التعاون العسكري– المدني.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmyhttps://t.co/BUvR0GirDm pic.twitter.com/sR0qRLJkor — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) November 18, 2021

وقال عبر تويتر: "أنجزت وحدات الجيش قبل ظهر اليوم عملية توزيع مبلغ مالي بقيمة 125 ألف دولار أميركي، قدّمته المملكة الهولندية لشاغلي 250 محلاً تجارياً متضرراً من انفجار مرفأ بيروت، وذلك ضمن إطار مشروع التعاون العسكري– المدني".

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