اليمن... طيران التحالف العربي ينفذ غارات على صنعاء وضواحيها

جدد التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الجمعة، غاراته الجوية على العاصمة صنعاء وسط اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك" بأن "طيران التحالف نفذ ثلاث غارات على معسكر الحَفا التابع لقوات الحرس الجمهوري [نخبة الجيش اليمني سابقاً] شرق العاصمة صنعاء"، مشيراً إلى "اندلاع حريق في مخزن للأسلحة عقب القصف".

وأضاف المصدر أن "التحالف شن غارتين جويتين أخريين على مديريتي جحانة وخولان جنوب شرقي صنعاء".

في سياق متصل، قال التحالف العربي، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إنه "تم اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلق لاستهداف المدنيين بمدينة جازان [جنوب غربي السعودية]".

واتهم التحالف، جماعة الحوثيين، بـ "تحويل مطار صنعاء لثكنة عسكرية لإطلاق العمليات العدائية العابرة للحدود"، مضيفاً: "رصدنا نشاطاً وتحركات مشبوهة لأعمال عدائية من مطار صنعاء الدولي".

يأتي ذلك غداة توعد جماعة الحوثيين، التحالف العربي بالرد على تكثيف غاراته الجوية على مناطق سيطرتها.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لـ "أنصار الله" في بيان مقتضب عبر "تويتر"، إن "قوى العدوان السعودي الأمريكي [في إشارة إلى التحالف العربي] تشن خلال 24 ساعة الماضية أكثر من 65 غارة جوية توزعت على عدد من محافظات الجمهورية".

وتابع: "هذا التصعيد سيكون له عواقب وخيمة على قوى العدوان، وعليها تحمل نتائجه".

ونفذ التحالف، الخميس، 25 غارة جوية على محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، و7 غارات على مديرية حَيْس في محافظة الحديدة غرب اليمن، وشن غارتين على مطار تعز جنوب غربي اليمن، واستهدف بغارتين أخريين مديرية خب والشعف في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية، ونفذ غارتين على مديريتي كتاف والظَاهِر شرق وجنوب غربي محافظة صعدة شمال غربي اليمن، وقصف بغارة معسكر جَربان في مديرية سَنحان جنوب صنعاء.

وجاءت الغارات بعد ساعات من تنفيذ التحالف العربي ثلاث غارات جوية على منطقة ذَهبان شمال صنعاء، واستهدافه بغارتين معسكر النهدين في المجمع الرئاسي جنوب صنعاء، وشنه غارات أخرى على منطقة سامة في مديرية ميفعة عنس بمحافظة ذمار (130 كم) جنوب صنعاء.

وفجر الخميس، أعلن التحالف العربي، تدمير ورش ومخازن للصواريخ الباليستية والطائرات المُسيرة ومنظومات اتصالات، اثر عملية واسعة لأهداف عسكرية تابعة لجماعة الحوثيين في محافظات صنعاء وذمار وصعدة والجوف، ومنشأة سرية لخبراء الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني متورطون بالهجمات العدائية.

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة الحوثيين، أواخر 2014.

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