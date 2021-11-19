السلطات الجزائرية تفرض إجراءات صحية صارمة في الانتخابات المحلية

وحسب بيان أصدرته السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الجزائرية، ونشرته عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكدت فيه أن انتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية المقرر إجراؤها يوم الـ 27 من نوفمبر الجاري سوف يتم خلالها تطبيق بروتوكول صحي مشدد.

وعن بنود هذا البروتوكول أوضح البيان أنه سيكون هناك إلزام بـ "وضع الكمامة واحترام قواعد التباعد الجسدي، وترك مسافة 1.5 متر بين الأفراد في الطوابير مع توفير طابور ثانوي للأشخاص المسنين وذوي الاحتياجات"

أيضا تحدث البيان عن ضرورة "توفير منفذين للقاعة، الأول يكون حصريا من أجل الدخول والثاني يكون مخصصا للخروج، مع احترام الاتجاه الوحيد".

كما شدد البروتوكول الصحي للسلطة الوطنية للانتخابات، على "عدم المصافحة، والعناق، وعدم التدافع، إضافة الى عدم توزيع المشروبات والمأكولات أثناء التجمع"، لافتا إلى "ضرورة توفير المطهر للمشاركين وتهوية دائمة ومستمرة للقاعة عن طريق إبقاء الأبواب والنوافذ مفتوحة بصورة دائمة، مع توفير أجهزة قياس درجة الحرارة عند المداخل وكذا تنظيف القاعة بعد انتهاء التجمع"، حسب البيان.

وأوضح كذلك ضرورة "عدم توزيع المطويات أو أي أشياء أخرى على الحاضرين، مع احترام مسافة الأمان المحددة مترين بين الصف الأول للمشاركين ومنصة المداخلين، وعدم وضع كراسي زائدة عن العدد المسموح في القاعة، وترك كراسي فارغة بين كرسيين مشغولين مع عدم تغيير الأماكن، وضرورة تطهير أجهزة تكبير الصوت بعد كل مداخلة".

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