داعية سعودي يشارك في إعلان ترفيهي.. فيديو

في خطوة غير متوقعة، شارك إمام الحرم المكي السابق، الشيخ عادل الكلباني، في إعلان ترفيهي لفعالية تشهدها مدينة الرياض ضمن موسم ترفيهي سنوي يستقطب ملايين الزوار.

وفاجأ الإعلان متابعي الشيخ عادل الكلباني، حيث رأى البعض أنه لا يتقبل ظهور رجال الدين بعيدا عن لقاءاتهم وبرامجهم الدينية وتدويناتهم الجدية في الوعظ والنصح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بينما أبدى كثيرون إعجابهم بالإعلان.

ظنك يمدي اروح لهوليود؟😂 https://t.co/bfK9SD8li4 — عادل بن سالم الكلباني (@abuabdelelah) November 18, 2021

وبدى الكلباني سعيدا بهذه التجربة، وأشار بشكل ساخر، في تغريدة على "تويتر" إلى أنه سيذهب للتمثيل في هوليود، أشهر مراكز الأفلام السينمائية في العالم، قبل أن يرد عليه آل الشيخ مرحباً بظهوره في الإعلان، وقال "صراحه لأنا عن نفسي بحسب حسابك يا غالي في أي شي قدام".

ويشارك في الإعلان عدد كبير من الأشخاص، يؤدون مشاهد قتالية ضمن اللعبة اليابانية، وبينهم الفنان خالد عبدالرحمن، والحارس السعودي الشهير محمد الدعيع، واللاعب السابق سعيد العويران، قبل أن يظهر الشيخ الكلباني بصفته قائدا في تلك المعركة بينما يقف خلفه جنود.

ويروج الإعلان لمنطقة "كومبات فيلد"، وهي إحدى مناطق الفعاليات الرئيسية لموسم الرياض الترفيهي المقام حاليا في العاصمة السعودية، ويتاح لزوارها محاكاة تفاصيل لعبة الفيديو الافتراضية الشهيرة "فيلد كامبات"، من الحروب والقتال عبر العصور من السيوف والسهام إلى الطائرات المسيرة".

وحقق مقطع الفيديو الترويجي، أكثر من 1.6 مليون مشاهدة في غضون أربع ساعات فقط من نشره عبر حساب رئيس هيئة الترفيه المشرفة على موسم الرياض، تركي آل الشيخ، عبر تويتر.

يذكر أن الكلباني ساند منذ البداية، خطط السعودية في السنوات القليلة الماضية بالانفتاح على الثقافة والفنون العالمية، وشارك عام 2018 في بطولة للعبة "البلوت".