بريطانيا تعتزم تصنيف حماس "منظمة إرهابية".. وبينيت ولابيد يعلقان

وذكرت صحيفة الغارديان، صباح اليوم الجمعة، أن بريطانيا تعتزم إعلان حركة حماس منظمة "إرهابية" وذلك عبر مشروع قانون بريطاني سينص على منع تقديم أي دعم للحركة الفلسطينية، وكل من يتورط في ذلك سيحكم عليه بالسجن 10 سنوات.

חמאס הוא ארגון טרור, פשוט כך.

"הזרוע המדינית" מאפשרת את הפעילות הצבאית שלו. אותם טרוריסטים - רק בחליפות.



תודה וההערכה רבה לידידי @BorisJohnson על המנהיגות בנושא. https://t.co/wh35KtEDzb — Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) November 19, 2021

وادعت الوزيرة البريطانية بأن هذه الخطوة يمكن أن تساعد في محاربة "معاداة السامية"، موضحة أنه سيحظر التعامل مع حركة حماس أو ترتيب أي لقاءات معها أو وحتى الإعراب عن دعمها.

ويشار أن كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس هي المحظورة فحسب، حاليا، في بريطانيا.

وعلى الفور، أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، عن شكره للوزيرة البريطانية، بريتي باتيل، بعد اعتزام بلادها تصنيف حركة حماس منظمة "إرهابية"، بدعوى أن الذراع السياسية تمكن وتساعد الذراع العسكرية على العمل، وبأن الفارق في الملبس فقط.

אני מודה לשרת הפנים הבריטית, @pritipatel ולשרת החוץ @trussliz ולכל ממשלת בריטניה על ההחלטה לראות בארגון הטרור חמאס, על כל זרועותיו, ארגון טרור. זו החלטה חשובה ומשמעותית שנותנת לגופי הביטחון הבריטים כלים נוספים כדי למנוע את המשך ההתעצמות של ארגון הטרור חמאס, גם בבריטניה. — יאיר לפיד - Yair Lapid🟠 (@yairlapid) November 19, 2021

وبدوره، سارع يائير لابيد، وزير الخارجية الإسرائيلية، في وصف اعتزام بريطانيا اتخاذ تلك الخطوة بحق حركة حماس بأنه قرار "مهم"، موضحا أن القرار يعني أن حماس ككل هي منظمة "إرهابية" من قبل بريطانيا، مقدما الشكر لبريطانيا على تعاونها المثمر في هذا القرار.

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