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    نشطاء يعتصمون أمام مكتب وزير الصحة اللبناني رفضا لقرار رفع الدعم عن الأدوية

    © Photo / pixabay/moritz320
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    نفذت مجموعة من النشطاء اللبنانيين وقفة احتجاجية أمام مكتب وزير الصحة اللبناني، فراس الأبيض، مطالبين باستقالته بعد حديثه عن رفع الدعم عن الأدوية.

    وحسب موقع النشرة اللبناني فإن "مجموعة من الناشطين في المرصد الشعبي لمحاربة الفساد نفذت وقفة احتجاجية أمام مكتب وزير الصحة فراس الأبيض رفضا لخطوة رفع الدعم عن الأدوية".

    الرئيس اللبناني ميشال عون
    © AP Photo / Hussein Malla
    عون يترأس اجتماعا لبحث موضوع أزمة الدواء في لبنان

    وفيما طالب النشطاء بلقاء الوزير وتراجعه عن هذه الخطوة، أكدوا أنهم سيحولون وقفتهم إلى اعتصام أمام مكتب الوزير، وسيطالبونه بتقديم استقالته فورا.

    وفي تصريحات للموقع أكد عضو المرصد الشعبي لمحاربة الفساد، المحامي علي عباس أن "الاعتصام أمام وزارة الصحة مستمر حتى اللحظة، وندرس خطوات أخرى"، حسب تعبيره.

    ودعا عباس الشعب اللبناني إلى المشاركة في "الاعتصام وعدم السكوت عن هذا القتل الجماعي"، على حد وصفه، لافتا إلى أن "ما يجري اليوم في ملف الدواء هو قتل للشعب اللبناني الذي فقد قدرته الشرائية، ومن جهتنا سنواجه هذا النوع من القتل بخطوات متعددة".

    وقال: "التحرك الذي قمنا به اليوم أمام مكتب وزير الصحة فراس الأبيض رفضا لخطوة رفع الدعم عن الأدوية، هو بمثابة رسالة أردنا أن تصل نيابة عن الشعب اللبناني".

    وأكد عضو المرصد الشعبي لمحاربة الفساد أن "الأموال التي تم صرفها على الدعم في الفترات السابقة وذهبت إلى الاحتكار والتهريب، كان الأجدى بهم إدارتها بشكل صحيح للحفاظ على الأولويات بحد أدنى ومنها موضوع الأدوية خصوصا أدوية الامراض المزمنة".

    يشار إلى أن وزير الصحة اللبناني، فراس الأبيض، كان قد أكد مؤخرا أن مجموعة من الأدوية لن تتعرض لرفع الدعم مطلقا، قائلا: "هناك أدوية لا نستطيع رفع الدعم عنها لا سيما أدوية السرطان وأدوية الأمراض المستعصية"، لافتا إلى أنها "بدأت تصل إلى لبنان الأسبوع الماضي بعد انقطاع 4 أشهر"، واصفا وصولها بعد فترة من الانقطاع بأنه "سيشكل انفراجة".

    وضم الوزير إلى الأدوية التي لن يتم رفع الدعم عنها "أدوية غسيل الكلى والأدوية النفسية والأدوية التي تستعمل في المستشفيات كي لا ترفع قيمة الفاتورة الاستشفائية".

    وبالنسبة لأدوية الأمراض المزمنة، قال وزير الصحة اللبناني: "سيتم رفع الدعم عنها جزئيا وهذا الموضوع سيتم الإعلان عنه في وزارة الصحة بين اليوم والغد".

    وكانت تقارير إعلامية محلية، قد نقلت عن نقيب صيادلة لبنان، غسان الأمين، تأكيده أنه "خلال الشهر الجاري ستبدأ مرحلة رفع دعمٍ جزئي عن أدوية الأمراض المزمنة".

    ووفقا للأمين، فإن النسب التي سيتم بها رفع الدعم لم يُتخذ قرار بها إلى الآن، لكنه أشار إلى أن أسعار تلك الأدوية "ستتضاعف، ولن تكون بمتناول كثيرين منهم، في ظل انهيار القدرة الشرائية".

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