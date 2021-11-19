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    رئيس الاستخبارات السعودية السابق تركي الفيصل

    تركي الفيصل: علينا أن ندافع عن أنفسنا ضد إيران حتى لو بقنبلة نووية... فيديو

    © AP Photo / Kamran Jebreili
    العالم العربي
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    قال رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق الأمير تركي الفيصل، إنه يجب على السعودية القيام بكل ما هو ضروري للدفاع عن نفسها لمواجهة احتمالية أن تكون إيران مسلحة نوويا.

    وجاءت تصريحات الأمير تركي الفيصل خلال مقابلة أجراها على قناة "MSNBC"، يوم الخميس.

    وردا على سؤال عما إذا كانت المملكة العربية السعودية ستطور قنبلة نووية إذا ما ظنت أن إيران تتحرك صوب ذلك؟ أجاب الفيصل "قلت بصورة علنية سابقا أنه يجب علينا القيام بكل ما هو ضروري بما في ذلك الحصول المعرفة لتطوير قنبلة في سبيل الدفاع عن أنفسنا ضد احتمال إيران مسلحة نوويا".

    الأمير محمد بن سلمان
    © AP Photo / Nicolas Asfouri
    بن سلمان يكشف رد فعل السعودية إذا طورت إيران قنبلة نووية
    وأضاف "أنا لست في الحكومة (السعودية) لأقول ما ستقوم به الحكومة ولكن هذا هو رأيي الشخصي".

    وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، قد قال في تصريحات سابقة خلال مقابلة مع قناة "CBS" الإخبارية الأمريكية عام 2018، إنه إذا طورت إيران قنبلة نووية فستفعل المملكة العربية السعودية الشيء نفسه في أسرع وقت.

    وفي عام 2019، قالت الولايات المتحدة إنها لن تزود السعودية بالتكنولوجيا النووية، إلا إذا وقعت المملكة اتفاقية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية تسمح بإجراء عمليات تفتيش مفاجئة ومتعمقة، حيث أثارت التوترات مع إيران المخاوف من أنها قد تستخدم هذه التكنولوجيا لتطوير أسلحة.

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    أخبار السعودية اليوم, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
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