الحكومة اللبنانية: سلامة يسلم ميقاتي مراجعة بشأن حساباته الشخصية

قام حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، اليوم الجمعة، بتسليم مراجعة لحساباته الشخصية إلى رئيس الوزراء نجيب ميقاتي.

وبحسب تغريدة نشرها الحساب الرسمي للحكومة اللبنانية على "تويتر"، قال سلامة خلال استقبال الرئيس ميقاتي له: "سلمت الرئيس التقرير الذي أعدته شركة سمعان وغلام للتدقيق BBO بناءً على طلب مني والذي يتضمن التدقيق بحساباتي الشخصية والحسابات التي تثار في الإعلام منذ سنة ونصف وهي موضوع تحقيقات قضائية".

2/4 سلّمتُ التقرير إنطلاقاً من مبدأ الشفافية، ولتكون لديه المعطيات المدققة التي تثبت أن لا أموال دخلت الى مصرف لبنان من العمليات التي لها علاقة بشركة "فوري" ولا أموال من مصرف لبنان استفدتُ منها شخصياً، وحساباتي لدى المصرف هي منفصلة تماماً عن حسابات البنك المركزي ... — رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) November 19, 2021

وفي جوابه عن سؤال يتعلق بأن هذه الخطوة هي استباق لموضوع التدقيق الجنائي؟ قال: "لا علاقة بين الموضوعين، فالتدقيق الجنائي يأخذ مجاله، وما قمتُ به هو مبادرة شخصية مني كي أتمكن من وضع المعطيات العلمية أمامكم والتي تدحض كل ما نسمع أو نقرأ، ومن شائعات ترمى هنا".

وأضاف: "هناك ضمن حملة ممنهجة ومبرمجة للنيل مني ومن كرامتي. هذا الموضوع لا علاقة له أبداً بباقي الأمور، سواء التدقيق الجنائي أو التحقيقات القضائية".

وأكد بكلمة "نعم"، أنه سيسلم هذا التقرير في لبنان وخارجه حيث هناك دعاوى قضائية.

4/4 وهناك ضمن حملة ممنهجة ومبرمجة للنيل مني ومن كرامتي. هذا الموضوع لا علاقة له أبداً بباقي الأمور، سواء التدقيق الجنائي أو التحقيقات القضائية.

سئل: هل ستسلّم هذا التقرير في لبنان وخارجه حيث هناك دعاوى قضائية؟

أجاب: نعم#مجلس_الوزراء #نجيب_ميقاتي @BDL_Lebanon #لبنان #pcm pic.twitter.com/I33JuxSnwE — رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) November 19, 2021

وتابع: "سلّمتُ التقرير إنطلاقاً من مبدأ الشفافية، ولتكون لديه المعطيات المدققة التي تثبت أن لا أموال دخلت الى مصرف لبنان من العمليات التي لها علاقة بشركة "فوري" ولا أموال من مصرف لبنان استفدتُ منها شخصياً، وحساباتي لدى المصرف هي منفصلة تماماً عن حسابات البنك المركزي".