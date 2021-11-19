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    مناظر عامة للمدن العربية - مدينة الخرطوم، السودان

    باحث سوداني يؤكد عودة الإنترنت مع غياب وسائل التواصل الاجتماعي

    © AFP 2021 / Ebrahim Hamid
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    قال الكاتب والباحث السياسي السوداني شوقي عبد العظيم، إن عمليات القتل التي حدثت في 17 نوفمبر الجاري أدت إلى مزيد من الغضب في الشارع السوداني والإصرار على مواصلة الاحتجاجات.

    وأوضح عبد العظيم في حديثه لـ"راديو سبوتنيك" اليوم الجمعة، أن لجان المقاومة في الأحياء اعتبرت أن "هذا القتل استهداف للثورة وإخافة للثوار ولقمعهم حتى لا يخرجوا مرة أخرى"، الأمر الذي زاد من وتيرة الغضب.

    عناصر الشرطة السودانية
    © AFP 2021 / ASHRAF SHAZLY
    الشرطة السودانية: الكاميرات لم ترصد استخدامنا للرصاص الحي أثناء التظاهرات الأخيرة
    وأكد عبد العظيم على عودة خدمات الإنترنت في السودان التي تضررت منها شركات الاتصالات والاقتصاد وكان الهدف منها عدم تلاقي الثوار والتعتيم الإعلامي على ما يحدث داخل البلاد.

    ولفت إلى انقطاع خدمات وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر وواتسآب إلا أن الشباب بدؤوا في استخدام بعض الخواص لكسر هذا الحاجز.

    ويشهد السودان تصعيدا في الاحتجاجات الرافضة لقرارات رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان التي أعلن عنها في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتي أدت لوقوع ضحايا خلالها.

    وأعلن الاتحاد الأوروبي في بيان رفضه استخدام العنف ضد المتظاهرين في السودان، محذراً من عواقب وخيمة إذا لم تعد الخرطوم إلى النظام الدستوري.

    كما طالب بـ "إعادة حمدوك إلى السلطة وتشكيل حكومة مدنية"، وانتقد بيان الاتحاد الأوروبي "التعتيم الإعلامي على التظاهرات من قبل القوات السودانية"، داعيا لإعادة خدمات الاتصالات بشكل فوري.

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