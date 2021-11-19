إعلام: وزير الداخلية التونسي يحيل 20 مسؤولا من كبار القيادات الأمنية إلى التقاعد

أكدت تقارير إعلامية محلية أن وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، قد أحال 20 من كبار القيادات الأمنية إلى التقاعد.

وحسب موقع الشارع المغاربي قال إن وزير الداخلية التونسي، قد أعد قائمة من 20 شخصا وقع على إحالتهم للتقاعد الوجوبي.

وأوضح أنّ القائمة ضمت شخصيات كانت قد صدرت لها ترقيات من رئيس الجمهورية، وآخرين من "الأمن الموازي"، وآخرين قيل عنهم من "كفاءات الوزارة".

ونقل عن مصدر وصفه بأنه "رفيع المستوى"، أن القائمة "ضمت مدير عام الأمن الوطني، زهير الصديق"، مشيرا إلى أنه كان قد شغل هذا المنصب في عهد رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي، وظل فيه مع قرارات الـ25 من يوليو/ تموز، وكانت قد تم ترقيته قبل ذلك إلى "أمير اللواء وهي أعلى رتبة تم اسنادها في تاريخ الوزارة".

وضمت القائمة كذلك عبد الكريم العبيدي، المحسوب على حركة النهضة والذي تصدر المشهد إثر إثارة ملف الأمن الموازي بمطار تونس قرطاج.

وأورد الموقع القائمة كاملة حيث ضمت كلا من: زهير الصديق، لزهر لونقو، لطفي الصغير، محرز الزواري، وحيد التوجاني، مصطفى بن عمر، رشاد بالطيب، سامي عبد الصمد، عز الدين الخليفي، عبد الكريم العبيدي، فتحي البلدي، حمزة بن عويشة، عماد الغضباني، محمد علي العروي، محمد علي بن خالد، بلال المناعي، مختار الهمامي.

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