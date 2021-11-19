الأرصاد الجزائرية تحذر من موجات رياح سريعة

حذرت الأرصاد الجزائرية من موجات رياح عالية، اليوم الجمعة، قالت إن سرعتها قد تتعدى الـ60 كلم في الساعة.

وحسب بيان نشره موقع النهار الجزائري قالت مصالح الأرصاد إن رياحا قوية بسرعة تتعدى 60 كلم/سا، ستؤدي إلى تشكل أمواج عالية تصل إلى 3 أمتار.

وأكد البيان أن توقيت هذه الموجة سيكون "بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال إلى غاية منتصف الليل".

وحددت مصالح الأرصاد الجزائرية الولايات التي ستكون فيها تلك الظاهرة، وهي مرسى بن مهيدي، بني صاف، وهران، آرزيو، مستغانم، تنس، بوهارون.

وكانت مصالح الأرصاد الجزائرية قد توقعت أمطار غزيرة على بعض ولايات الجزائر العاصمة، الشلف، تيبازة، بومرداس، وبعض الولايات الساحلية، حيث ستتراوح كمية الأمطار مابين 80 إلى 100 ملم. بالإضافة إلى تساقط الثلوج على المرتفعات التي يزيد علوها عن 1200 متر.

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