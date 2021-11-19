تداول مقاطع فيديو لقائدي مركبتين قاما بالتفحيط في جدة.. والسلطات السعودية تتدخل

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الخليجية، خاصة السعودية، مقاطع فيديو لقائدي مركبتين يقومان بالتفحيط في أحد الأحياء السكنية في محافظة جدة بالمملكة.

ونشر الحساب الرسمي للمرور السعودي، مساء اليوم الجمعة، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أشار فيها إلى أنه تمكن من ضبط قائدي مركبتين مارسا التفحيط في أحد الأحياء السكنية بجدة.

إشارةً إلى مقطع الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يُظهر قائدي مركبتين قاما بممارسة التفحيط في أحد الأحياء السكنية في محافظة #جدة؛ فقد تم ضبطهم وإحالتهم للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.#المرور_السعودي pic.twitter.com/aL0I7tFZeX — المرور السعودي (@eMoroor) November 19, 2021

وأكد المرور السعودي وصول إشارة تفيد بانتشار وتداول مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر قائدي مركبتين يقومان بممارسة التفحيط داخل أحد الأحياء السكنية في محافظة جدة، مشيرا إلى أنه تم ضبطهما وإحالتهما للهيئة المرورية بهدف تطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور في المملكة.

وتعد رياضة "التفحيط" أو "الدرافت"، من أكثر الرياضات شعبية في السعودية، إلا أن ممارستها ممنوعة في الشوارع، حيث تؤدي للعديد من الحوادث.

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