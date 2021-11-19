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    صيدلانية تزيل علب أدوية فيتامين Uvesterol D من رف في صيدلية في بوردو، جنوب غرب فرنسا، 4 يناير/ كانون الثاني 2017

    محتجون يقتحمون وزارة الصحة اللبنانية ويطالبون باستقالة الوزير بعد رفع الدعم عن الأدوية

    © AFP 2021 / MEHDI FEDOUACH
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    أقدم عدد من المحتجين في لبنان، اليوم الجمعة، على اقتحام مبنى وزارة الصحة في بيروت، احتجاجا على رفع الدعم عن الأدوية، مطلقين الشعارات والهتافات الغاضبة المنددة.

    موسكو- سبوتنيك. ونقلت وسائل الإعلام المحلية لقطات لمحتجين وهم يحاولون الدخول إلى مكتب وزير الصحة اللبناني، ورفع المحتجون شعارات من داخل مبنى الوزارة إلى المسؤولين، ورددوا هتافات تدعوا الوزير إلى الاستقالة.

    ورفض المحتجون الخروج من مبنى الوزارة، وكتبوا مطلبهم باستقالة الوزير، على أرضيات المبنى.

    حبوب أدوية
    © Photo / pixabay/stevepb
    وزير الصحة اللبناني يعد بتوفير أدوية الأمراض المستعصية خلال أسبوعين
    يشار إلى أن الاحتجاجات تأتي بعد أن قام الوزير سابقاً، بالتوقيع على قرار رفع الدعم جزئيا،ً عن أدوية الأمراض المزمنة، ما أدّى إلى تضاعف سعرها.

    هذا، وتوصّل وزير الصحة اللبناني، فراس أبيض، إلى اتفاق مع مصرف لبنان حيال توفير الدعم الجزئي للأدوية المزمنة وفق فئات ونسب متفاوتة، حيث أصبحت أسعار هذه الأدوية خاضعة لبورصة سعر الصرف في السوق السوداء، تتغير كلّما طرأ أيّ تعديل عليه.

    وقال فراس الأبيض، في تصريحات سابقة، إن أدوية السرطان والأمراض المستعصية لن يرفع عنها الدعم، وإنها بدأت تصل إلى لبنان الأسبوع الماضي بعد انقطاع 4 أشهر.

    وأضاف بأن الدعم لن يرفع عن أدوية غسيل الكلى والأدوية النفسية والأدوية التي تستعمل في المستشفيات كي لا ترفع قيمة الفاتورة. وقال الوزير بأن الدعم سيرفع عن أدوية الأمراض المزمنة جزئياً.

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