شيخ الأزهر عن الأمير تشارلز: وجدت فيه صوتا غربيا منصفا بحديثه عن الإسلام والمسلمين

أشاد شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، اليوم الجمعة، بولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز، بعد لقائه ‏معه على هامش زيارته الحالية للعاصمة المصرية القاهرة.‏

وكتب الطيب عبر حسابه على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي باللغتين العربية والإنجليزية، أنه "سعد بلقاء الأمير تشارلز في الجامع الأزهر، وأنه وجد فيه قائدا يتحلى بالحكمة والمسؤولية، وصوتا غربيا منصفا في حديثه عن الإسلام والمسلمين".

وعن تفاصيل اللقاء الذي دار بينهما، أوضح شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، في منشوره أنهما "ناقشا أبرز الأزمات الإنسانية المعاصرةن منها أهمية تعزيز حوار الأديان، وأزمة تغير المناخ، وضرورة إيجاد حلول جذرية للحد من خطورتها".

وكان شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب استقبل ولي عهد بريطانيا الأمير تشرلز وزوجته كاميلا باركر، أمس الخميس، بالجامع الأزهر الشريف.

📍 Al Azhar Mosque, Cairo



Founded in 972 AD and situated in the heart of old Cairo, Al Azhar Mosque is one of the oldest mosques in Egypt. pic.twitter.com/wiRcdv1Fp0 — The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) November 19, 2021

ووصل الأمير تشارلز وزوجته إلى القاهرة، أمس الخميس، والتقيا الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وقرينته، انتصار السيسي، في قصر الاتحادية.

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