رغد صدام حسين تتمنى لدولة خليجية أن تظل عامرة بالسلام والاستقرار

وجهت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، اليوم الجمعة، تهنئة إلى إحدى ‏الدول الخليجية.‏

وهنأت رغد صدام حسين سلطنة عمان بمناسبة احتفالها بعيدها الوطني الـ51، والذي يوافق في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام.

وكتبت رغد صدام حسين عبر حسابها على موقع "تويتر" أنها "تهنئ سلطنة عمان وقائدها وشعبها بمناسبة اليوم الوطني العماني، وتمنت أن يحفظ الله الدولة الخليجية، ويجعلها عامرة بالحب والسلام والاستقرار".

اهنئ #سلطنة_عُمان وقائدها وشعبها بمناسبة #اليوم_الوطني_العماني حفظ الله بلادكم وجعلها عامرة بالحب والسلام والاستقرار pic.twitter.com/s5FcSMncTR — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) November 19, 2021

وسبق لرغد صدام حسين أن نعت سلطان قابوس، قابوس بن سعيد، الذي توفي العام الماضي، ونشرت مقطعا مصورا له مع والدها الراحل صدام حسين.

عروض الألعاب النارية تضيء سماء مدينة صلالة بمحافظة ظفار بالأشكال والألوان الزاهية ابتهاجا بالعيد الوطني الحادي والخمسين المجيد.#العمانية pic.twitter.com/H95nHwbdcc — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) November 19, 2021

ونشرت وكالة الأنباء العمانية، اليوم الجمعة، صورا لعروض ألعاب نارية تضيء سماء مدينة صلالة بمحافظة ظفار بالأشكال والألوان الزاهية، احتفالا بالعيد الوطني الـ51.