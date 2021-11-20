طرقات لبنان تغرق بأمطارغزيرة...فيديو

شهد لبنان، يوم أمس الجمعة، هطول أمطار تسببت بزحمة سير خانقة في بعض المناطق.

وشهد أتوستراد جبيل، وأتوستراد ضبية جونية زحمة سير خانقة، بحسب ما نشرت صحيفة "الديار".

ونشرت وزارة الأشغال العامة والنقل، عبر حسابها الخاص على "تويتر"، مقطع فيديو قالت إنّه من طريق جبيل، موضحة أنّه تبيّن أن أحد أصحاب المشاريع قام، اليوم، بردم قنوات تصريف مياه الأمطار.

من طريق جبيل، حيث تبيّن ان أحد اصحاب المشاريع قام، اليوم، بردم قنوات تصريف مياه الأمطار. وقد تم التواصل مع البلدية المختصة لإزالة الردميات بأسرع وقت ممكن، وعليه نكرر مناشدة الجميع تحمل المسؤولية. pic.twitter.com/D64o356PT7 — Ministry of Public Works and Transport - Lebanon (@mopwleb) November 19, 2021

وأشارت إلى أنه تم التواصل مع البلدية المختصّة لإزالة الردميات بأسرع وقت ممكن، مناشدةً الجميع تحمل المسؤولية.