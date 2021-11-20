وزير الدفاع الأمريكي: نعمل مع الحلفاء لتعزيز الدفاعات الجوية السعودية

أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أن بلاده تعمل مع حلفائها من أجل تعزيز الدفاعات الجوية السعودية.

وحسب موقع "العربية"، قال أوستن: "نعمل مع الحلفاء لتعزيز الدفاعات الجوية السعودية لمواجهة التحديات".

وزير الدفاع الأميركي: نعمل مع الحلفاء لتعزيز الدفاعات الجوية السعودية لمواجهة التحديات #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) November 20, 2021

تأكيدات وزير الدفاع الأمريكي جاءت خلال كلمة له في منتدى حوار المنامة، اليوم السبت.

وأوضح أوستن أن تعزيز الدفاعات الجوية السعودية يأتي في إطار مواجهة إيران، مؤكدا أن "دعم إيران للإرهاب من المخاطر العابرة للحدود والتي يجب مواجهتها"، حسب تعبيره.

وزير الدفاع الأميركي: دعم إيران للإرهاب من المخاطر العابرة للحدود والتي يجب مواجهتها #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) November 20, 2021

وطالب الوزير الأمريكي الحوثيين بضرورة وقف هجماتهم على المملكة العربية السعودية، قائلا: "على الحوثيين إنهاء الحرب في اليمن ووقف الهجمات على السعودية".

وقال: "سنعمل على حماية قواتنا في المنطقة ضد هجمات إيران ووكلائها"، مشيرا إلى أن التزام بلاده بأمن الشرق الأوسط هو "التزام قوي ونعمل على تعزيز الردع ضد إيران".

وزير الدفاع الأميركي: سنعمل على حماية قواتنا في المنطقة ضد هجمات إيران ووكلائها #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) November 20, 2021

وأكد اوستن أن مهمته هي دعم الدبلوماسية "للدفاع عن مصالحنا ومصالح حلفائنا"، مؤكدا أن أمريكا ستزيد من قواتها "في الشرق الأوسط إذا اقتضت الحاجة ذلك".

وزير الدفاع الأميركي: سنزيد من قواتنا في الشرق الأوسط إذا اقتضت الحاجة ذلك #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) November 20, 2021

وصنف الوزير الأمريكي الخطر الإيراني على أنه من أبرز التحديات، قائلا: "كورونا والتغير المناخي ودعم إيران للإرهاب من أبرز التحديات".

وزير الدفاع الأميركي: كورونا والتغير المناخي ودعم إيران للإرهاب من أبرز التحديات #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) November 20, 2021

ولهذا شدد على أن بلاده ستستمر بتعزيز شراكاتها "لوقف تمويل الإرهاب ومكافحة الدعاية الإرهابية"، مطالبا بالعمل "معا لمواجهة الإرهاب في أفغانستان سواء القاعدة أو داعش".