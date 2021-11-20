زعيم البوليساريو: قررنا تصعيد "الكفاح المسلح" ضد المغرب

أكد زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي أن جبهته قررت تصعيد ما قال إنه "الكفاح المسلح"، ضد المغرب.

وحسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية، قال غالي: "الشعب الصحراوي حسم أمره واتخذ قراره بتصعيد حربه التحريرية العادلة بكل السبل المشروعة وفي مقدمتها الكفاح المسلح".

تصريحات غالي جاءت في كلمة له خلال افتتاح الدورة الخامسة للأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو.

وكانت الجبهة قد أعلنت حالة الحرب مع المغرب، في نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي، بعد أن أكدت إنهاء العمل باتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعته في العام 1991.

ومن وقتها والأحداث لم تراوح مكانها، مع تدخلات وسطاء دوليين، حيث كان مجلس الأمن الدولي، قد دعا في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، "طرفي" النزاع في الصحراء الغربية إلى استئناف المفاوضات "بدون شروط مسبقة وبحسن نية".

وفي حين تطالب الجبهة باستفتاء على حق تقرير المصير، تتمسك المملكة المغربية التي يقع 80% من الأراضي تحت سيطرتها، بمنح الحكم الذاتي للإقليم تحت سيادتها.

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