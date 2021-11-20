الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط محاولة تهريب مخدرات "بالملايين"على الحدود المصرية

أعلن الجيش الإسرائيلي إحباط عملية تهريب مخدرات على حدوده مع جمهورية مصر العربية.

وحسب ما كتبه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي ادرعي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قال: "أحبطت قواتنا عملية تهريب مخدرات بقيمة ملايين الشواكل على الحدود مع مصر".

أحبطت قواتنا عملية تهريب مخدرات بقيمة ملايين الشواكل على الحدود مع #مصر حيث رصدت استطلاعاتنا خلال ساعات الليلة الماضية عددًا من المشتبه فيهم يحاولون تهريب المخدرات وقامت باستدعاء قوة عسكرية للمكان والتي بشرت بأعمال لاعتقال المشتبه فيهم تضمنت اطلاق نار في الهواء واحبطت المحاولة pic.twitter.com/7FNwExgBHK — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 20, 2021

وأوضح أدرعي أن عملية الضبط بدأت برصد الاستطلاعات الإسرائيلية للمشتبه فيه، حيث قال: "رصدت استطلاعاتنا خلال ساعات الليلة الماضية عددًا من المشتبه فيهم يحاولون تهريب المخدرات، وقامت باستدعاء قوة عسكرية للمكان والتي باشرت بأعمال لاعتقال المشتبه فيهم".

وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى أن عملية الضبط شهدت "إطلاق نار في الهواء، وأحبطت المحاولة".

لقد ضبطت القوات نحو 120 كيلوغرام من نوع كوكايين ومرجوانا بقيمة ملايين الشواكل ونقلتها الى الشرطة.

ستواصل قوات جيش الدفاع العمل لحماية حدود الدولة على مدار الساعة pic.twitter.com/E01c2FyfDg — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 20, 2021

ولفت أدرعي إلى أن المضبوطات عبارة عن "120 كيلوغرام من نوع كوكايين ومرجوانا بقيمة ملايين الشواكل"، مؤكدا أن هذه الكميات تم نقلها إلى قوات الشرطة التي ستباشر عملها.

وأوضح أن الجيش الإسرائيلي سيواصل حماية حدوده، قائلا: "ستواصل قوات جيش الدفاع العمل لحماية حدود الدولة على مدار الساعة".

** تابع المزيد من أخبار إسرائيل اليوم على سبوتنيك