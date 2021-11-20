السعودية تعيد فتح سفارتها في الصومال

أكدت وزارة الخارجية السعودية أنها أعادت فتح سفارة المملكة في العاصمة الصومالية مقديشو.

وحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد أعلنت إعادة "افتتاح سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية الصومال الفيدرالية، في العاصمة الصومالية مقديشو".

وأوضح البيان أن وزارة الخارجية السعودية "ثمنت جهود الحكومة الصومالية في تسهيل إجراءات إعادة افتتاح سفارة المملكة في مقديشو، ما يؤكد عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين".

وقال البيان إن وزارة الخارجية "تتطلع إلى تعزيز العمل المشترك بين البلدين والدفع بها نحو آفاق أرحب بما يحقق مزيداً من النماء والازدهار للبلدين والشعبين الشقيقين".

يشار إلى أن وفدا دبلوماسيا سعوديا كان قد زار الصومال، في شهر يونيو/ حزيران الماضي، وناقش خلال الزيارة الاستعدادات لإعادة افتتاح السفارة، بعد أن ظلت تعمل من كينيا لعدة سوات.

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