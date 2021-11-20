وزير الخارجية البحريني يبين كيفية حل الأزمة اللبنانية

قال وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف الزياني، اليوم السبت، إن حل الأزمة اللبنانية الخليجية يبدأ من بيروت وتغيير علاقة لبنان مع الدول الشقيقة، وذلك على خلفية تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرادحي، بشأن الحرب في اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وقال الزياني، في كلمة ألقاها مع وزراء خارجية الأردن والعراق والبحرين، ضمن مؤتمر "حوار المنامة" في دورته السابعة عشر، اليوم السبت، إنه "يجب حل الأزمة من داخل لبنان وبين اللبنانيين أولا".

وأوضح الزياني: "نحن بإمكاننا تقديم المساندة لإيجاد حلول في المستقبل ولكن بعد أن يبدي اللبنانيون رغبتهم في تغيير سلوك حزب الله.. وتغيير السلوك في لبنان وفي دول الجوار وعلاقة لبنان مع الدول الصديقة والشقيقة".

ولفت وزير خارجية البحرين أن "الأمر تحد كبير للبنانيين حتى يراجعوا سياساتهم مع حزب الله ومحاولة إيجاد طرق لتطبيق القرارات على ارض الواقع"، متابعا: "رأينا حزب الله يهدد السعوديين".

يتبع...