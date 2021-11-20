عقيلة صالح يترشح رسميا للانتخابات الرئاسية في ليبيا

تقدم رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، اليوم السبت، بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية المرتقب إجراؤها في الرابع والعشرين من كانون الأول/ديسمبر المقبل.

القاهرة - سبوتنيك. ونشر موقع "قناة ليبيا تنتخب" الليبي، صورا تظهر صالح يقدم أوراقه للانتخابات الرئاسية في مقر المفوضية العليا للانتخابات في مدينة بنغازي، شرقي ليبيا، لافتة إلى أن صالح حسم الجدل، خلال كلمة ألقاها في مقر المفوضية عقب تقديم أوراقه، حول إمكانية تعديل المادة 12 من قانون انتخاب الرئيس.

وأكد صالح، في كلمة له، أنه "لا مجال لفتح القوانين الانتخابية وتعديلها"، في إشارة إلى المادة 12 من قانون انتخاب الرئيس ، والتي نصت على أنه يمكن لكل مواطن، سواء مدنيا أو عسكريا، متوقفا عن العمل، وممارسا لمهامه، (قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر)، المشاركة في الانتخابات، وإذا لم ينتخب يعود لسابق عمله.

كما بيّن صالح أنه جاء اليوم، إلى مقر المفوضية من أجل تقديم مستندات ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية، داعيا الشعب الليبي للمشاركة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية، التي تعد المخرج الوحيد للبلد من أزمتها"، بحسب وصفه.

وعبّر صالح عن أمله في أن تكون الانتخابات نزيهة وشفافة احتراما لإرادة الليبيين، والتأكيد أن من يتولى السلطة هو مواطن ليبي اختاره الشعب.

وأمس الجمعة، أكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، تزايد عدد المترشحين للانتخابات الرئاسية، حيث بلغ العدد 23 شخصا، حتى صباح الخميس 18 تشرين الثاني/نوفمبر.