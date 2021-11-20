الاتحاد الأفريقي يدين مقتل 10 أشخاص وإصابة المتظاهرين في العاصمة السودانية الخرطوم

أدان الاتحاد الأفريقي مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص وإصابة آخرين في المظاهرات في العاصمة السودانية الخرطوم وأماكن أخرى في البلاد، داعيا إلى استعادة النظام الدستوري والعملية الديمقراطية هناك.

وقال بيان لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي محمد، اليوم السبت، إن "الاتحاد الأفريقي يدين بأشد العبارات مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص وإصابة عدة آخرين خلال المظاهرات في الخرطوم ومدن أخرى في أنحاء السودان في مظاهرات 17 نوفمبر.. واستمرار العنف ضد نشطاء المعارضة".

وطالب فقي "السلطات السودانية لاستعادة النظام الدستوري والتحول الديمقراطي بما يتماشى مع الإعلان الدستوري الصادر في آب/أغسطس 2019، واتفاقية جوبا للسلام في السودان الموقعة في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2020".

وأضاف رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي "نتقدم بخالص التعازي لأسر الضحايا".

وشدد فقي على "ضرورة امتناع قوات الأمن من الاستخدام المفرط للقوة ضد المدنيين العزل الذين يمارسون حقوقهم السياسية الأساسية".